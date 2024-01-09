Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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В Незалежной нет ни патронного, ни снарядного заводов с 2014 года, утверждают в армии Зеленского.

Правительство Украины заявляет низкие объемы производства дронов для ВСУ. Выпуск беспилотников необходимо увеличить в три раза, сообщил специалист по разработке и производству БПЛА, офицер армии Незалежной Юрий Касьянов в беседе с YouTube-каналом Radio NV.

«(В Киеве. — Прим. ред.) заявляются там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — сказал он.

Несколько тысяч снарядов в день необходимо боевикам ВСУ. Украинская армия, продолжил Касьянов, вынуждена использовать дешевые БПЛА для замены дефицитных артиллерийских боеприпасов. Массовое производство снарядов на Украине не налажено. Так, в стране с 2014 года нет патронного и снарядного заводов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о признании на Украине, что Россия обезоружила ВСУ в результате массированных ударов Москвы по военным объектам Незалежной. Наращивание обстрелов связано с атакой украинской армии на Белгород 30 декабря 2023 года. В результате нее, по последним данным, погибли 25 мирных жителей и еще свыше 100 пострадали.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.