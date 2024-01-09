Доброе сердце: как Архангельская простила Селезневу после ухода к ней мужа

Фото: Кадр из к/ф «Тихий Дон», реж. Сергей Герасимов, 1957 г.

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Кто спас актрису от одиночества?

Дебют Натальи Архангельской в кино был удачным: в 1958 году вся страна узнала ее как Дуню Мехелову из «Тихого Дона» Герасимова. Талантливая и красивая актриса уверенно шагнула на Олимп славы. А вот личное счастье долго ускользало от нее: два возлюбленных Натальи Архангельской по очереди женились на Людмиле Гурченко, а потом ее муж Владимир Андреев ушел из семьи к Наталье Селезневой. Как актрисе удалось простить соперницу, и кто спас Архангельскую от одиночества?

Наталья Архангельская родилась в 1937 году в Москве. Еще ребенком она проявляла артистический талант, поэтому после школы прямиком отправилась в ГИТИС.

В студенческие годы Наталье улыбнулась удача: режиссер Сергей Герасимов выбрал ее на роль Дуняши в фильм «Тихий Дон».

Молодая актриса увидела объявление о пробах и сразу впечатлила комиссию. Но после успешного дебюта крупные роли Архангельская почти не получала, кроме фильма Эфроса «Таня».

В основном актриса работала в театре: сначала выходила на сцену Современника, а с 1962 года Наталья — ведущая актриса театра им. Ермоловой. И если работа у Архангельской была всегда, то ее личная жизнь оказалась наполнена разочарованиями.

В студенческие годы Наталья встречалась с актером Борисом Андроникашвили. Тот показался девушке серьезным парнем и даже повез Архангельскую в Тбилиси, чтобы познакомить с мамой.

Однако мать Андроникашвили встретила Архангельскую прохладно. А поскольку она была авторитетом для сына, Борис расстался с Натальей. И вскоре женился на Людмиле Гурченко.

Наталья Архангельская очень переживала. Но неожиданно давно влюбленный в актрису режиссер Яков Сегель сделал ей предложение. Он был на 14 лет старше, и это смущало актрису.

Но все вокруг настаивали: супруг-режиссер — отличная партия для восходящей звезды экрана. И Наталья согласилась, не зная, чем это для нее обернется.

Сегель оказался человеком сложным. Их мнения не сходились даже в мелочах. Неудивительно, что Архангельская мечтала о настоящей любви, ведь ее брак по сути был неудачным.

Однажды она влюбилась в Сашу Фадеева — пасынка автора «Молодой гвардии» Александра Фадеева, который тоже учился в ГИТИСе. Романа между ними еще не было, но Наталья решилась уйти от Сегеля. В ответ тот использовал все связи, чтобы Архангельской не давали ролей в кино. Вот почему в фильмографии актрисы так мало заметных работ. Тем временем, Фадеев не сразу обратил внимание на Наталью. А потом они оказались в одной компании и разговорились.

Отношения длились всего полтора года, и все это время Архангельская знала: у Фадеева она не единственная. В итоге кавалер сделал предложение Людмиле Гурченко, которая к тому моменту уже успела расстаться с Андроникашвили. Наталья с Людмилой не была знакома, и ее задевали такие совпадения.

Потом свое счастье Архангельская пыталась построить с Владимиром Андреевым. Они вместе работали в театре им. Ермоловой, и через несколько лет оформили брак официально. Их отношения были больше похожи на дружбу, чем на любовь. И когда Архангельская узнавала о романах Андреева, она закрывала на это глаза. Лишь бы жить спокойно.

Но однажды такой роман зашел слишком далеко: на съемках Андреев познакомился с очаровательной Натальей Селезневой. Оба влюбились с первого взгляда.

Архангельская не устраивала сцен. Она спокойно предложила Андрееву разойтись. Много лет спустя актриса с удивлением узнала, что Наталья Селезнева до сих пор винит себя в случившемся. Архангельская утверждает: она отпустила Андреева с легким сердцем.

«На Наталью я не обижена. Я много лет прожила в любви с последним супругом и была по-настоящему счастлива», - рассказывала Архангельская.

Новым избранником Архангельской стал журналист Влад Вишневски — выходец из семьи русских эмигрантов. Ради Натальи он уехал из Франции. Актриса была счастлива с Вишневски 30 лет, пока тот не ушел из жизни. В последние годы Архангельская заботилась о нем и называла журналиста главной любовью.

Сейчас актрисе 85 лет. И своей жизнью она доказала: судьба обязательно подарит счастье каждому. Главное — не опускать руки.

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