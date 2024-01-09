Глава Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при обстреле со стороны Киева

Фото: © РИА Новости

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Украинские боевики наносят удары по городу с 30 декабря. Россия в ответ на это обезоружила Киев.

Три человека, которые пострадали при обстреле Белгорода со стороны боевиков ВСУ, в настоящий момент находятся в реанимации. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Губернатор еще рассказал о планах провести сегодня утром подомовой обход в микрорайонах, пострадавших от разлетевшихся осколков. Гладков пообещал, что специалисты постараются быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление. Также 9 января будет проводится оперативное совещание.

Белгород подвергается обстрелу со стороны ВСУ с 30 декабря 2023-го. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению, прямо по новогодней елке и катку с детьми, которые находились в центре населенного пункта. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

Однако атаки на Белгород и область продолжаются. Так, 5 января ВСУ обстреляли Шебекино. Гладков сообщал об одном пострадавшем человеке, у него осколочное ранение ноги. А вечером 8 января в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. В результате атаки киевского режима пострадили три человека — женщина и двое мужчин получили осколочные ранения.

К слову, после обстрела Белграда со стороны ВСУ перед Новым годом президент РФ Владимир Путин заявил о наращивании ударов по военным объектам Киева. К концу январских праздников на Западе и Украине стали говорить о многочисленных потерях киевского режима в технике и живой силе. Недавно в Незалежной признали, что Россия точечными ударами по заводам обезоружила страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили десять реактивных снарядов над Белгородской областью.