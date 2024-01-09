Адский каток: почему в Новгородской области столкнулись более 50 машин

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все произошло на участке трассы М-11 «Нева».

Плохая погода предварительно стала причиной массового ДТП и на другой федеральной магистрали. На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись не менее 50 машин.

Как говорят автовладельцы, все произошло из-за сильнейшей метели, которая за считанные минуты превратила дорогу в настоящий каток. Все подробности ЧП — у корреспондента «Известий» Максима Бажанова.

Ранее 5-tv.ru писал, что для пострадавших в аварии водителей и пассажиров были развернуты мобильные пункты обогрева, где была возможность поесть и зарядить мобильные телефоны.

Также с людьми работали психологи. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП.