Поэта Льва Рубинштейна сбила машина, его доставили в больницу
Фото: © РИА Новости / Александр Уткин
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По сообщениям друзей деятеля культуры, состояние его оставляет желать лучшего.
Поэт Лев Рубинштейн стал жертвой ДТП, его сбила машина. Об этом в соцсетях сообщили его друг Илья Гинзбург и поэт Игорь Иртеньев.
«Лев Семенович Рубинштейн в Склифосовского. Попал под машину. Переломы, черепно-мозговая травма», — написал Гинзбург.
«Его сбила днем машина, сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — уточнил Иртеньев.
Официальной информации о происшествии не публиковалось.
Льву Рубинштейну 76 лет. Он начал свой литературный путь в 1960-х годах, в течение десятилетия став одним из основоположников московского концептуализма.
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