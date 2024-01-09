Расстройство кишечника, аллергия и даже отравление: кому нельзя есть сухофрукты

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Список противопоказаний небольшой, но опасный.

Людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует отказаться от употребления сухофруктов, предупредила врач-диетолог Ирина Писарева в интервью изданию NEWS.ru.

«В частности, лучше исключить из своего рациона изюм, финики, у них достаточно высокий гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови», — пояснила специалист.

Кроме того, она предупредила и об опасности покупки сухофруктов на развес. Дело в том, что такой товар неизвестно чем фасовали и как долго он уже лежит в мешках. В таких сухофруктах могут содержаться микроорганизмы, которые вызывают расстройство кишечника, аллергию или даже пищевое отравление, резюмировала врач.

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