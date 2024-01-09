На блогера, бросившего грудничка в снег, готовят жалобу в Следственный комитет

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Депутат Госдумы Нина Останина, как и многие россияне, возмутилась поступку блогера Сергея Косенко и назвала случившееся атакой на институт семьи.

Депутат Госдумы Нина Останина намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео.

«Это атака на институт семьи. Будем давать по рукам. Не надо лишать его родительских прав. Не будет он транслировать в соцсетях, и интерес у него пропадет. Поэтому торопиться мы не будем, но наложить запрет на подобного рода деятельность — это надо сделать», — заявила Останина изданию «Подъем».

Она добавила, даже если блогер бросал в снег не ребенка, а куклу, это демонстрация деструктивного поведения, на грани человечности, которая свидетельствует о разложении души. Поэтому в ближайшее время обратиться в Следственный комитет РФ с соответствующим заявлением.

Блогер, на которого подписаны почти семь миллионов человек, стал объектом хейта и угроз из-за очередной выходки. Он опубликовал видео, на котором бросает в снег своего сына Лео. Предварительно обещал снять самое популярное видео в соцсети. Распространилось в интернете оно быстрее мгновения, только вот реакция оказалась не столь восторженной, как рассчитывал автор. Смотреть, как младенец в милом костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб с головой, пользователям было неприятно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего депутат Госдумы Виталий Милонов намерен жаловаться на солиста группы «Щенки» Максима Тесли.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.