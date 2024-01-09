В Забайкальском крае 14 грузовых вагонов сошли с рельсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Сошедшие с рельсов вагоны разрушили габарит соседнего пути.

Вечером 8 января на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов, об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

С железнодорожного полотна сошли 14 вагонов, они разрушили габарит соседнего пути. В РЖД добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, также не было угрозы экологии.

В РЖД создан оперативный штаб, а к месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Из-за происшествия произошла задержка пассажирских поездов. Пассажиров рейсов обеспечили питанием и водой.

Причины произошедшего устанавливаются. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД».

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