Ирина Пегова сбежала из Москвы. Где актриса встретила Новый год?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Актриса поделилась зимними кадрами в социальной сети.

Актриса Ирина Пегова на новогодние каникулы решила не засиживаться дома, а отправилась в Нижний Новгород. Фотографиями из своего путешествия она поделилась с поклонниками на страничке в соцсетях.

Знаменитость прогулялась по Нижегородскому кремлю, а после отправилась на выставку в музей. Актриса никак не стала подписывать снимки, только отметила, что художник Константин Пьянов для нее стал настоящим открытием. При этом до этого Пегова публиковала фото из Выксы — судя по всему, Новый год звезда кино встретила на родине, в Нижегородской области.

Пегова приехала в Нижний Новгород на новогодние праздники. Фото: Instagram* / pegovairina

К слову, еще в ноябре артистка делилась с публикой, что решила взять себя в руки и сбросила целых 15 лишних килограммов. В подтверждение своих слов она опубликовала снимки. На них знаменитость предстала во всей красе — с ярким макияжем, уложенной прической. Образ дополнил элегантный красный наряд с перьями. Она признавалась, что теперь питается порциями еды размером не больше своего кулака, а также не пьет чай и кофе. Вместо этого — чистая питьевая вода.

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