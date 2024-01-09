Пустые залы, поездки между Россией и Украиной: что происходит в жизни Алики Смеховой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Артистка прославилась благодаря сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В то же время она уже завершила свою музыкальную карьеру. Чем сейчас занимается знаменитость?

Актриса и певица Алика Смехова, прославившаяся благодаря роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», в последнее время все реже появляется на экранах и выходит в свет. Чем сейчас занимается знаменитость и почему покинула Россию?

Благодаря чему получила первую известность?

Смехова родилась 27 марта 1968 года в Москве в семье актера Вениамина Смехова и театроведа Аллы Смеховой. При рождении девочке дали имя в честь мамы, но, повзрослев, она решила взять себе псевдоним. В 1991 году окончила ГИТИС, но первую известность получила благодаря сольной карьере. В 2002-м Смехова приняла решение завершить работу и погрузиться больше в кино и сериалы. Известность как актрисе ей принесла роль Сони в сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Затем она играла в «Дневнике доктора Зайцевой», «Женском дне», «Спасской» и других проектах.

Почему уехала за границу?

Три года назад Смехова решила присоединиться к труппе МХАТа имени Горького. Сейчас знаменитость задействована сразу в нескольких постановках, а также снимается в фильме «Домовенок Кузя» и сериале «Симон». Кроме того, периодически Смехова выходит на сцену и как певица. Так, в апреле прошлого года она в дала два концерта в Израиле. Однако следующий — в Москве — был отменен. Как тогда знаменитости объяснили сотрудники клуба, было продано слишком мало билетов.

В конце прошлого года Смехова также приняла участие в съемках новогоднего шоу, а в преддверии праздника улетела на отдых на Кипр вместе с сыновьями.

Отношение к Украине

Смехова не скрывает, ее, как и многих, волнуют политические события, происходящие на Украине. Там у нее живут друзья. Более того, знаменитость неоднократно бывала в Незалежной по работе. Однако признавалась, что не представляет своей жизни вдали от Родины.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей родины. Мне, конечно, очень нравится ездить», — говорила она.

Личная жизнь Смеховой

Смехова была замужем трижды. Впервые актриса отправилась в ЗАГС в 18 лет. Избранником стал сценарист и режиссер Сергей Ливнев. Супруги прожили вместе шесть лет, но Смехова мечтала о детях в отличие от мужа. Отношения со временем исчерпали себя. В одиночках знаменитость была недолго.

Вторым мужем Смеховой стал Георгий Беджамов. В этом браке сбылась мечта актрисы — она забеременела. Однако стать матерью не смогла. У нее случился выкидыш. Тяжелый период осложнялся и тем, что семья мужчины так и не признала актрису. Вскоре супруги развелись.

Лишь в браке с бизнесменом по имени Николай Смеховой удалось осуществить мечту. В 2000 году она родила сына Артема. Николай оказался противоположностью предыдущих мужей: добрым, отзывчивым, не мешал знаменитости заниматься любимым делом, взял на себя обязанности по дому. Но спустя семь лет актриса поняла — чувства угасли. Вскоре встретила нового избранника, однако мужчина оставил Смехову, когда та была беременна.

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