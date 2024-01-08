Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; U.S. NETWORK POOL; 5-tv.ru

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Американский лидер не ожидал услышать громкую правду от сограждан.

Президент США Джо Байден выступал с предвыборной речью в церкви Южной Каролины, когда из зала раздались голоса протестующих, требующих прекращения огня в секторе Газа. Мероприятие оказалось на грани срыва спустя несколько минут после начала.

«Прекратите огонь!» — кричали люди из зала, требуя перемирия в секторе Газа.

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Американский лидер попытался успокоить активистов словами «все в порядке», но это не помогло. В итоге, в накаляющуюся ситуацию пришлось вмешаться охране. Те вывели протестно настроенных граждан США из зала. Еще больше неразбериху усилили сторонники действующего президента США, которые начали скандировать «еще четыре года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Байден может отказаться от президентской гонки.