Умер легендарный футболист и тренер немецкой сборной Франц Беккенбауэр

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Он играл в легендарной команде Cosmos New York с Пеле.

Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на его семью.

Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне в воскресенье, в окружении своей семьи. Семья попросила от журналистов времени, чтобы принять утрату.

Беккенбауэр пришел в «Баварию» юниором и быстро поднялся до уровня лучшего игрока мюнхенской команды. Легендарный немецкий защитник — дважды обладатель «Золотого мяча», а также Кубка мира и Европы в 1974 и 1972 году. Трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией» в 1974–1976-х.

Несколько лет Беккенбауэр играл в США в команде «Космос Нью-Йорк», где он вошел в легендарный состав и стал коллегой Пеле. Затем Беккенбауэр вернулся в Германию и выиграл чемпионский титул с «Гамбургом» в 1982 году.

После выхода из предварительного раунда на чемпионате Европы 1984 года он стал руководителем команды DFB даже без тренерской лицензии и вывел сборную прямиком в финал чемпионата мира 1986 года против Аргентины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА.