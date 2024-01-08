«Диагноз стал потрясением»: Штурм назвала причину смерти мамы

Певица Штурм заявила, что ее мама умерла из-за проблем с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Мать артистки умерла на 91-м году жизни.

В воскресенье, 7 января, стало известно о том, что у Натальи Штурм умерла мама. Елена Константиновна ушла из жизни 3 января. Артистка раскрыла причины смерти близкого человека в беседе с МК.

По словам знаменитости, ее мама предчувствовала приближающуюся кончину. Женщина в момент смерти находилась в одной из подмосковных клиник.

«Она была очень хорошо подкована во врачебных делах, поэтому, еще находясь в больнице, мне сказала: „Наташ, я начала сыпаться! Я ухожу из жизни — умираю“. Это было за две недели до смерти», — рассказала Наталья.

Причина трагедии стала для исполнительницы полной неожиданностью.

«В свидетельстве о смерти написано, что мама умерла из-за недостаточности левого желудочка, атеросклеротического кардиосклероза. Для меня этот диагноз стал потрясением», — сообщила певица.

Она добавила, что в Новый год она начала замечать у матери первые признаки угасания. Как поделилась Штурм, у нее посинел подбородок.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на певицу Наталью Штурм обрушилась череда неприятностей.