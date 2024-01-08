Фото, видео: 5-tv.ru

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Произошло столкновение грузовика с маршруткой.

В Ставропольском крае в ДТП погибли семь человек. Еще два человека госпитализированы. Видео с места делится 5-tv.ru.

Произошло столкновение грузовика с маршруткой. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов вместе с оперативными службами.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки не удосужился предоставить преимущество проезжавшему по главной дороге грузовику.

В результате ДТП погибли шесть пассажиров маршрутного такси и водитель.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре человека погибли в ДТП с участием 30 машин в Новгородской области.