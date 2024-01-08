Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пострадавших в результате атаки киевского режима нет.
Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью. Пострадавших в результате атаки киевского режима нет. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеские дроны на подлете к Климовскому району. Все экстренные службы работают на месте.