Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью

Дарья Евстрахина 20 0
Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Пострадавших в результате атаки киевского режима нет.

Два украинских беспилотника успешно уничтожены в небе над Брянской областью. Пострадавших в результате атаки киевского режима нет. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеские дроны на подлете к Климовскому району. Все экстренные службы работают на месте. 

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