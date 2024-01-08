После инцидента на железной дороге в Нижнем Тагиле начата проверка

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По предварительным данным, недалеко от станции Сан-Донато сработало взрывное устройство.

Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку после инцидента на участке железной дороги в Нижнем Тагиле. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 5-tv.ru.

Источник 5-tv.ru уточнил, что недалеко от станции Сан-Донато возле переезда, предположительно, произошел взрыв из-за детонации устройства. Недалеко от места ЧП было обнаружено еще одно взрывное устройство.

В надзорном ведомстве отметили, что железнодорожная инфраструктура не пострадала. На месте продолжают работать экстренные службы. Сотрудники ответственных органов предпринимают меры для обеспечения безопасности в районе.

В антитеррористической комиссии по Свердловской области рассказывали, что ЧП на ж/д путях под Нижним Тагилом произошло в 16:30 по местному времени (14:30 по московскому). О пострадавших не сообщалось. Сход вагонов с рельсов зафиксирован не был.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области арестован мужчина, планировавший теракт на железной дороге.