«Нормальный панк»: Вокс прокомментировала ситуацию с участником группы «Щенки»

Алиса Вокс: я не знаю зачем солист группы «Щенки» натянул носок на половой орган

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Эта акция могла бы быть уместной в более спокойное время, но не сейчас.

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала сайту 5-tv.ru о том, что она не понимает для чего участник группы «Щенки» Максим Тесли разделся и повесил себе носок на половой орган.

«Как человек может в здравом уме это сделать, не под давлением, не в состоянии какой-то эмоциональной зависимости — мне сложно представить. Насколько я понимаю, даже по опыту моего бывшего работодателя Сергея Шнурова, мужчины на сцене раздеваются гораздо легче. Этот тренд, этот носок на причинном месте, начался не вчера, не сегодня, не на голой вечеринке», — объяснила артистка.

Оказывается, еще во времена пика славы группы Red Hot Chili Peppers было модным устраивать такие шоу. Она отметила, что эта история могла бы быть вполне безобидной. Но такую акцию нужно устраивать в мирное и беззаботное время.

Вокс вспомнила, что актриса Анна Ковальчук в сериале «Мастер и Маргарита» большую часть времени провела обнаженной. При этом она может похвастаться наградами в области культурной деятельности.

«Зачем разделся солист группы „Щенки“ — сказать не могу. Хотя один из членов коллектива — Феликс Бондарев — это мой хороший знакомый, абсолютно нормальный панк», — сказала певица.

Бывшая солистка группы «Ленинград» рассказала, что Максим Тесли работает юристом. Поэтому он, наверное, знает, как себя защитить с точки зрения закона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Милонов будет жаловаться на солиста группы «Щенки».