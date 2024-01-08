Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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По мнению главы ДНР, Украина утратила свою субъектность. Что это значит для ее будущего?

Абсолютно не важно, кто сменит Владимира Зеленского на посту президента Украины. Любой из возможных его преемников будет действовать под диктовку Запада, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», — приводит его слова РИА Новости.

Пушилин отметил, что все чаще появляются сообщения о тех, кто мог бы продолжить дело Зеленского, однако Украина, как страна, уже утратила свою субъектность. Именно поэтому неважно, кто возглавляет Незалежную — Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко или другой «военный преступник».

Российской разведке ранее удалось узнать имена возможных преемников Зеленского. Среди них: Залужный, Кличко, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Выборы президента Украины были запланированы на март 2024 года, однако действующий лидер страны заявил, что время для них еще не пришло. Тем не менее, высокопоставленные западные чиновники все чаще говорят о необходимости замены Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о досрочном уходе с поста.