Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины
Дарья Евстрахина 112 0
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Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
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Групповой удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности.
Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» (гиперзвуковой ракетный комплекс. — Прим.ред.) по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Групповой удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования сегодня утром.