В Новый год умер создатель языка программирования Pascal

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Легендарный ученый ушел из жизни в Швейцарии.

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт. Легендарный ученый ушел из жизни в Швейцарии в Новый год в возрасте 89 лет. Публикацию с некрологом выложил сайт ACM.

«С большим сожалением отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года», — опубликовали сотрудники Ассоциации.

Именно Вирт разработал известные языки программирования Pascal, Euler, Modula и Algo-W. Он внес значимый вклад в создание основ компьютерных систем и исследований.

11 января в Цюрихе пройдет церемония прощания с легендарным ученым. В 1984 году он стал лауреатом самой престижной премии в сфере информатики.

Язык программирования Паскаль был создан в 1970 году профессором Никлаусом Виртом в качестве академического языка программирования для обучения студентов. На язык Pascal оказал влияние язык программирования Algol 68, в разработке которого тоже участвовал Вирт. Синтаксис языка Паскаль похож на синтаксис Algol, по этому его еще называют Алголо-подобным языком.

Никлаус Вирт после создания языка Паскаль, продолжил свою работу и создал еще более простой и лаконичный язык программирования Oberon. Никлаус Вирт в своей книге «Разработка операционной системы и компилятора. Проект Оберон» показал и доказал, что для создания операционных систем и прикладных программ язык программирования не должен быть сложным. Весь синтаксис языка умещается на 1 страницы. А полное описание языка занимает 20 страниц.

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