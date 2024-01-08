В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Фото, видео: УФСБ по ЛНР; 5-tv.ru

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В их отношении возбудили уголовные дела.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ЛНР и делится кадрами оперативной работы.

По данным следствия, один из подозреваемых передавал украинским спецслужбам данные о российских правоохранителях. Второй попался на передаче СБУ важной информации о локациях размещения военной техники и сотрудников Народной милиции, а также других силовых структур.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — официально сообщило УФСБ.

В ведомстве также сообщили, что в данный момент против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже (276-я статья Уголовного Кодекса РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны. Житель Челябинской области действовал по заданию украинских спецслужб.