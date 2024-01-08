В Рубежном в ЛНР сошла авиабомба ФАБ-250
Глава ЛНР Пасечник сообщил о нештатном сходе боеприпаса над Рубежным
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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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В результате инцидента никто не пострадал, к счастью.
В Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР) сошла авиабомба ФАБ-250. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса», — опубликовал пост он.
К счастью, никто не пострадал в результате неприятного инцидента. Сейчас прошла эвакуация жителей домов неподалеку. На месте происшествия работают все необходимые службы — МЧС, МВД и военные. В данный момент решается вопрос об обезвреживании припаса.