Самая красивая пара: как распался брак Абдулова и Алферовой

Фото: © РИА Новости / Т.Шахвердиев

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Сам актер незадолго до кончины признался, что женщин у него было немало, но Ирина — его единственная любовь.

Любопытно, что при первой встрече в театре «Ленком» Ирине Алферовой ее будущий муж показался некрасивым. Высоченным, нескладным, смешным и некрасивым. А вот Александру Абдулову Ирина понравилась с первого взгляда, и он тут же завел с ней разговор.

Проходивший мимо Олег Янковский остановился рядом с ними и сказал Александру: «Жена твоя».

Пророчество Янковского сбылось. Когда театр поехал на гастроли в Ереван, Александр сделал Ирине предложение. Та в шутку сказала, мол, донесешь на руках до гостиницы, может быть, и соглашусь. Абдулов тут же подхватил девушку на руки и пронес через большой парк. Труппа на крыльце понимающе заулыбалась, увидев влюбленную пару.

После свадьбы молодоженам пришлось пожить в общежитии, но Евгений Леонов «выбил» им квартиру, актер часто просил за нуждающихся коллег, используя свое имя в высоких кабинетах.

Ирина уже побывала замужем за болгарским дипломатом и воспитывала дочь Ксению. Александр относился к ней, как к родному ребенку, и новая семья была очень счастлива. Вместе они прожили целых 17 лет (с 1976-го по 1993-й).

Сама Ирина Ивановна говорит, что причина расставания в увлечениях мужа. Для себя она не мыслила каких-то приключений в браке и того же ждала от супруга. Но когда она поняла, что Александра не переделать, у него такой характер, ему недостаточно семейных отношений, ему нужно черпать вдохновение где-то еще, она приняла решение расстаться.

Хотя Алферова понимала, что Абдулов любит только ее, она не смогла принять того, что есть другие женщины, пусть для актера это и несерьезно. Так распался брак одной из самых красивых пар советского кино. Ирина, кстати, простила все обиды, однако, решила, что в свою жизнь бывшего мужа больше не пустит.

Однако, бывшие супруги поддерживали хорошие отношения. Когда Абдулов предложил бывшей жене играть вместе в спектакле «Все проходит», она согласилась. По ее словам актер был и замечательным продюсером, он прекрасно понимал, что имена Алферова-Абдулов привлекут на совместную постановку множество зрителей.

Снялись вместе бывшие супруги и в телесериале «Капкан», играя мужа и жену. Сериал вышел на экраны в октябре 2007 года, а через три месяца Александр Абдулов ушел из жизни.

Кстати, сам актер незадолго до кончины признался, что женщин у него было немало, но Ирина — его единственная любовь.

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