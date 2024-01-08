«Старше ее на 30 лет»: как певице Славе удается крутить возлюбленным

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Артистке не нужны деньги бизнесмена. Но он все равно балует ее подарками.

Певица Слава более 18 лет находится в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. У пары есть дочь Антонина, но возлюбленные до сих пор не сыграли свадьбу. Психолог Вероника Степанова рассказала на платформе YouTube, как Славе удается держать богатого избранника при себе.

Эксперт считает, что за образом сильной женщины певица скрывает слабую и беззащитную натуру. Также психолог отметила интеллект артистки.

«Она ранимая девочка, уязвимая, недоверчивая, полагающаяся только на собственные силы… при богатом муже, который старше ее на 30 лет. Во-первых, обратите внимание, насколько крепко она держит его за яйца! Столько лет такого загульного, богатого мужика держать за яйца! Ну это надо умудриться! Надо иметь определенного уровня хитрость, смекалку, интеллект, красоту», — сказала психолог.

Специалист отметила, что у Славы природный талант удерживать богатого мужчину в отношениях.

«Феноменально! Так крутить этого Анатолия, который, как козлик, столько лет за ней бегает с подарками», — сказала Степанова.

Секрет успеха певицы в отношениях — это то, что она не гонится за состоянием супруга, а обеспечивает себя самостоятельно. Артистка очень много трудится, чтобы заработать себе на роскошную жизнь. Как раз-таки энергичность исполнительницы и удерживает бизнесмена рядом с ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Славу сразила болезнь.