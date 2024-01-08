«Возврата не будет»: Россия больше никогда не «повернется» к Западу

Борис Титов: теперь Россия нацелена на сотрудничество с Востоком

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Даже если США и ЕС снимут санкции, это не повлияет на международные отношения.

Борис Титов, российский политик, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, заявил, что Россия больше никогда не «повернется» к Западу. Слова государственного деятеля процитировало агентство РИА Новости.

Даже если, к примеру, США и Евросоюз, снимут свои санкции и вновь будут готовы сотрудничать, Россия больше не «развернется» к западным странам.

«Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — поделился Титов.

По его мнению, дело не в «обиде» или «злопамятстве». Он отметил, что на сегодняшний день Запад — это «пройденный этап» и «прошлое человечества». Его будущее, рассказал политик, в Востоке, в «глобальном Юге».

Именно эти регионы развиваются динамично, а также постепенно рождают новые технологии. Кроме того, Восток обладает мощными людскими резервами.

«И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения», — рассказал Борис Титов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский хочет втянуть Европу в еще большую конфронтацию с Россией.