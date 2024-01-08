Киев может лишиться денег от Запада после атаки на Белгород
LCI: Украина может лишиться поддержки Запада из-за ударов по Белгороду
Фото: Силантьев Евгений / ТАСС
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Во Франции предрекли Украине крах.
Международный французский обозреватель Магали Барте в эфире национального телеканала LCI заявила, что Украина может лишиться поддержки Запада, если ВСУ продолжат наносить удары по Белгороду.
Барте отметила, что западные страны не одобряют «новую» стратегию Украины, приводящую к гибели мирного населения. Обозреватель предположила, что иностранным властям будет намного сложнее оказывать поддержку Киеву.
«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — подчеркнула Магали Барте.
Также, по ее словам, на сегодняшний день можно увидеть, как стирается грань между гражданскими лицами и военными целями, что Запад поддерживать не может.
«Это риск. И все это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты», — поделилась журналистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине.