«Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус»

Фото: Кадр из к/ф «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

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Кинокартина заслуженно и ожидаемо получила свою награду.

Биографический фильм британского и американского режиссера Кристофера Нолана, посвященный жизни ученого и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, получил «Золотой глобус» на 81-й церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Картина заслуженно завоевала награду в категории «лучший драматический фильм». «Оппенгеймер» Нолана соревновался за премию с кинолентами «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Маэстро» Брэдли Купера.

Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года. В мировом прокате творение гениального режиссера собрало свыше 950 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. «Оппенгеймер» занял третье место в топе самых кассовых фильмов 2023-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы.