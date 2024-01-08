Кристофер Нолан получил «Золотой Глобус» как режиссер за фильм «Оппенгеймер»

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Это первая награда известного режиссера.

Знаменитый режиссер Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер».

История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия, нашла отклик как у зрителей, так и у критиков.

Это первая крупная награда известного режиссера. Он уже был известен широкой публике по фильмам «Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Престиж». Нолан пять раз номинировался на «Оскар», но ни разу его не получал.

Кристофер Нолан боролся за награду с Брэдли Купером и его фильмом «Маэстро», Гретой Гервиг и поп-прорывом 2023-го «Барби», Йоргосом Лантимосом с картиной «Бедные-несчастные», Селин Сон и фильмом «Прошлые жизни», а также мэтром — Мартином Скорсезе с его сагой «Убийцы цветочной луны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Оппенгеймер»