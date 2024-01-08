Украина после получения истребителей F-16 снова хочет пойти в контрнаступление

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris / Planetpix

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Планы киевского режима слишком очевидны.

После получения от стран «коллективного Запада» истребителей F-16 киевский режим планирует снова пойти в контрнаступление. Об этом заявил корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.

Аналитик утверждает, что ВСУ попытаются провести контрнаступление на Крым. Цель украинских боевиков — отрезать российский регион от наземного пути.

Мнение журналиста, вероятно, основывается на заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, который называл «изолирование» Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году.

Начало СВО и провал украинского контрнаступления

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. Получив достаточное количество вооружения от «западных спонсоров», Киев приступил к контрнаступлению.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что ВС РФ успешно отражают штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.

Хваленый «контрнаступ» довольно быстро захлебнулся. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Отмечается, что только 159 тысяч неонацистов были ликвидированы после начала анонсированного контрнаступления Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ.