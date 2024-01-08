Дизайнеры и стилисты раскрыли главные тренды 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Расслабьтесь все, кому не хватает денег на одежду в стиле old money, этот тренд уступает место новым.

В 2024 году модникам и модницам больше не придется изображать выходцев из аристократических семей — тихую роскошь стиля old money решительно подвинет тренд на откровенность и сексуальность. Об этом имиджмейкер Марина Медведь рассказала журналистам издания URA.RU. Пора вспомнить, как выглядели стильные штучки в нулевых. Пришло время ярких укороченных топов, брюк с низкой посадкой, жакетов и массивных аксессуаров, сетки, кружева и блесток. А еще не лишним будет пересмотреть сериалы «Санта-Барбара» и «Династия».

«В моду вернулись образы конца 1980-х и начала 1990-х годов, образы, вдохновленные сериалом „Династия“ и „Санта-Барбара“. Это значит, что снова популярны вещи с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами», — отметила Марина Медведь.

Главным цветом года выбран нежно-персиковый, палитра 2024-го, как и основной цвет, мягкая, природная. В тренде будут все оттенки желтого, оранжевого и коричневого, а также синего, голубого и зеленого. Но если у вас осталась пара качественных шерстяных свитеров эпохи old money, не расставайтесь, это вложение в гардероб стилисты называют умным и долгосрочным.

Как рассказала дизайнер Елена Панова, зимой актуальны короткие эффектные пуховики, объемные и яркие. Пуховики также шьются из твида и кашемира, принты выбирают броские — гусиная лапка, елочка, геометрические фигуры и надписи. К такой курточке подойдут свободные брюки или теплая мини-юбка. Не выходит из моды экомех, наиболее похожий на натуральный. Но и разноцветные модели с длинным ворсом «Чебурашки» остаются актуальными. В струю попадут и любители многослойных монохромных нарядов.

«Визуально тотал-лук вытягивает фигуру, делает более стройной и высокой. В топе оттенков у дизайнеров бежевый, серый, бордовый, горчичный и даже более яркие и смелые красный, розовый и желтый… В тренде и тотальный монохром, и тотал-лук с принтом, и игра с разными оттенками одного цвета», — добавила Панова.

Мужская мода 2024 года

Господам мировые подиумы предлагают одеваться сложнее и креативнее. Эклектичные образы, любые проявления индивидуального вкуса заслужат одобрение модных критиков. Из верхней одежды на пике объемные бомберы, брюки карго, кожаные косухи и плащи, а еще спортивный стиль в комбинации с предметами классики — например, рубашками. Мужчинам представитель бренда KANZLER Елена Никитина рекомендует приобрести деловой костюм или его более расслабленный вариант в стиле сasual.

В отличие от дам, представителям сильного пола не стоит засматриваться на одежду ярких цветов, сейчас в моде неброские цвета, яркие акценты допустимы в аксессуарах или мелких деталях. В тренде все тот же персиковый, бежевый, серый, оттенки зеленого, бордовый и все оттенки оранжевого. В природных тонах, по мнению дизайнеров, мужчины будут выглядеть энергичными и тяготеющими к здоровому образу жизни. То есть абсолютно модными.

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