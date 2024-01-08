Блогер-миллионник бросил младенца в снег и теперь ему угрожают жалобой в опеку

Блогер Косенко бросил младенца в снег и теперь ему угрожают жалобой в опеку

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; 5-tv.ru

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Подписчикам знаменитости Сергея Косенко, привыкшим к его забавным выходкам, стало не до смеха, когда двухмесячный малыш погрузился в снег с головой.

Блогер Сергей Косенко, на которого подписаны почти семь миллионов человек, стал объектом хейта и угроз из-за очередной выходки. Он опубликовал видео, на котором бросает в снег своего двухмесячного сына Лео. Предварительно обещал снять самое популярное видео в соцсети. Распространилось в интернете оно быстрее мгновения, только вот реакция оказалась не столь восторженной, как рассчитывал автор. Смотреть, как младенец в милом костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб с головой пользователям было неприятно.

Несмотря на 62 с лишним тысячи лайков, в комментариях фолловеры обрушились на Косенко с резкой критикой. Многие сочувствовали мальчику, оскорбительно высказывались о его родителях, сомневались в их вменяемости и угрожали последствиями. Подписчики напрямую угрожали Косенко заявлением в органы опеки и проверками. Блогер поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу.

«Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!» — писал блогер.

Оправдания не показались публике убедительными. Некоторые комментаторы тщательно изучили ролик и заметили, что мимика ребенка подвижна, он прикрывает глаза перед падением, а значит — не кукла. Высказывались предположения, что Косенко уже бежит в магазин за реалистичной игрушкой, чтобы поскорее предъявить общественности «доказательства». Некоторые призывали к ответу мать Лео, которая допустила издевательство над ним. Мальчик мог погибнуть из-за желания папы снять популярное видео.

Пользователи с ужасом представляют, как далеко готов зайти Косенко ради хайпа в соцсетях, ради резонансного контента. Прежде он привязывал свою девушку к крыше автомобиля и катал по улицам столицы. Одной рукой управлял машиной, другая в это время была пристегнута наручниками к руке дамы на крыше. Опасная поездка, по словам блогера, была заданием парного баттла, в котором участвовали и другие блогеры. К слову, вслед за бедным Лео в снег бросились и взрослые. В следующих видео в сугробы ныряли сами знаменитости, изображая полный восторг. Косенко добавлял в подписях — повезло ребеночку, с такими мамой и папой не соскучишься.

Да выжить бы!

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве блогеры устроили гонки с фейерверками и были сразу же наказаны.

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