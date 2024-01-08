«Моральное и военное истощение»: Украина останется без боеприпасов в течение месяца

Полковник в отставке Пер де Йонг: Украина останется без боеприпасов через месяц

Фото: © РИА Новости

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Без западной поддержки Украина оказалась бессильна перед Россией.

Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde.

«Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц. Этого для украинцев слишком мало, потому что дает время лишь до середины февраля», — заметил эксперт.

Полковник в отставке заметил, что у Украины просто не осталось возможностей сопротивляться.

«Происходит моральное и военное истощение Украины — Киев еще сильнее зависит от американской помощи», — отметили в эфире телеканала.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. «Коллективный Запад» назвал действия РФ «агрессией» и начал активно поставлять на Украину технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВКС России.