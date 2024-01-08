Актриса Джоди Фостер в пух и прах разнесла современную молодежь

Фото: Кадр из к/ф «Мавританец», реж. Кевин Макдональд, 2020 г.

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Знаменитость часто сталкивается с непрофессионализмом молодых специалистов в работе.

Звезда фильма «Молчание ягнят» Джоди Фостер перешагнула за шестой десяток, но все еще отлично выглядит и пользуется популярностью у режиссеров. Она не отказывается от интересных проектов и последние два из них стали для нее необычным опытом. Актриса старой школы снялась в сериале и фильме, где большая часть членов съемочной группы были значительно моложе нее.

Хоть голливудская звезда и поддерживает молодое поколение коллег, но в интервью газете The Guardian призналась: работать с представителями поколения Z крайне сложно из-за их черт характера.

«Они такие: нет, я сегодня не в ресурсе, зайду завтра в 10:30 утра. Иногда вижу, что рабочие письма написаны с глупыми ошибками, и спрашиваю, почему они не проверяли орфографию. Они отвечают: «Зачем мне это делать? Разве это не своего рода ограничения?» — пожаловалась Джоди Фостер.

Артистка призналась, что такой инфантилизм накладывает серьезный отпечаток на процесс работы. Впрочем, бороться с молодежью актрисе пришлось не только на съемочной площадке, но и в семье. Джоди Фостер воспитывает двоих сыновей после развода с мужем. И, как рассказала знаменитость, отсутствие мужчины в доме в какой-то период наложило отпечаток на характер сыновей.

«Был момент с моим старшим, когда он учился в старшей школе, когда он как будто пытался понять, что значит быть мальчиком. А он посмотрел телевизор и пришел к выводу: ох, мне просто нужно быть мудаком. Я понимаю! Мне нужно быть грубым с женщинами», — посетовала артистка.

Джоди Фостер рассказала, что этот период продлился у сына около полугода, но ей удалось втолковать отпрыску, что это — неправильная модель поведения и грубость не делает его мужчиной.

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