В США достигли соглашения по финансированию работы правительства, избежав шатдауна

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

США удалось избежать экономического кризиса. Но какой ценой?

Членам Конгресса США удалось согласовать финансирование правительства на 2024 год, что предотвратило грядущий шатдаун. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден. Его письменную версию опубликовали на сайте Белого Дома.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — говорится в сообщении.

Американский лидер утверждает, сто проект финансирования отвечает интересам всех сторон.

Спикер палаты представителей Макс Джонсон после официального сообщения президента раскрыл сумму общего бюджета правительства на 2024 год: он был согласован на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета. Спикер палаты представителей Майк Джонсон составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине для того, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства США. Однако, если бы американские власти не смогли согласовать бюджет на 2024 год до 20 января, кризис бы произошел — первыми в случае шатдауна «ушли в внеплановый отпуск» Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные прогнозы JPMorgan на 2024 год.