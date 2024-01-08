Дуэт с Нагиевым, неверная жена и отказ от званий: как живет актер Игорь Лифанов

Фото: Кадр из сериала «Пять минут тишины», реж. Алексей Праздников, 2017 г.

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Знаменитый артист, известный по сериалам «Спецназ» и «Бандитский Петербург», а также театральным работам, в канун Нового года отметил 58-летие.

Актер Игорь Лифанов воплощает образ героя, вояки и настоящего мужчины в кино, хотя и злодейские персонажи, и комедийные роли ему под силу. Широкий зритель знает его по сериалам «Спецназ», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург». На счету артиста больше сотни ролей, а также ряд театральных постановок. 25 декабря ему исполнилось 58 лет. Как складывается жизнь и карьера Лифанова сегодня, рассказали авторы издания NEWS.ru.

Из профессии, судя по всему, актер уходить не планирует, он продолжает активно сниматься и играть на сцене. В 2023 голу вышли в свет новые сериалы с участием Лифанова — «Сыщицы» и «Крутые меры», последние серии «Пять минут тишины. Море и горы». В прошлом году на экраны вышли картины «Девушка на миллион» и «Позывной „Барон“». Резюме стабильно пополняется каждый год без перерывов. Сейчас артист работает над комедийным проектом «Жыыызнь», премьера ожидается в этом году.

Игорь Лифанов также активно гастролирует по стране со спектаклями «Семейный переполох» и «Ночь ее откровений». Широко известен его искрометный дуэт с Дмитрием Нагиевым в постановке «Кыся». Премьеру коллеги, к слову, сыграли в декабре 1999 года в петербургском ДК имени Ленсовета. И до сих пор собирают залы благодарных зрителей. Все время, за исключением съемок, актер посвящает театру, при этом до сих пор он не стал народным или хотя бы заслуженным артистом. В одном из интервью Лифанов подчеркнул, что в званиях не нуждается.

«Да наплевать мне, честно. Я не кривлю душой, я реально так считаю. Мне кажется, это такие смешные финтифлюшки — звания, призы-статуэтки. Точно так же я никогда не понимал, что такое актерская конкуренция. Почему я должен ненавидеть Ефремова или Табакова только потому, что он как артист лучше меня? Я не буду этого делать. Потому что я — Лифанов», — говорил он.

Вслед за массой коллег за границу после известных событий артист не поспешил. Бежавшим сочувствует, так как понимает — на чужбине их талант никому не нужен. Сам Лифанов бывает на гастролях за рубежом, в США, Израиле, Германии, но выступает там исключительно для русскоязычной публики. И понимает, что востребован только среди своих. Что же касается предвзятого отношения к России в мире — этого феномена и пресловутой «отмены» русской культуры он не понимает, так как искусство «для умных людей не имеет границ».

В конце года распространились новости о проблемах в личной жизни Лифанова. Приятель рассказал журналистам о неверности его жены Елены Косенко. Они познакомились в 2003 году, актеру тогда было 37 лет, а ей 21 год. Ради молодой пассии артист ушел от супруги Татьяны Аптикеевой, вскоре снова женился и стал отцом. Друг Лифанова утверждал, что избранница не очень разборчива и способна изменить мужу в соседней комнате с его же крестником! Героиня сплетен парировала, обвиняя в распространении лжи одну из поклонниц Лифанова. И подчеркивала, что ни она, ни ее благоверный на слухи не реагируют.

Ранее, писал 5-tv.ru, актрисе Александре Бортич пришлось доказывать, что она попала в кино не через постель из-за громкого заявления ее коллеги Никиты Кологривого.