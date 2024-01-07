Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей всех регионов

Фото: www.globallookpress.com / Tu Yifan

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Запланированной операции не помешает обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая партнеров на ключевом для Эр-Рияда азиатском рынке. По информации Bloomberg, Saudi Aramco снизит стоимость топлива марки Arab Light на полтора-два доллара за баррель.

Компания также предоставит скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Как уточняют журналисты, обычно потребление нефти снижается в феврале и марте из-за закрытия нефтеперерабатывающих заводов на техническое обслуживание. Мировые цены на нефть впервые с 2020 года снизились, несмотря на войну между Израилем и ХАМАС и удары хуситов в Красном море, которые пока не привели к перебоям в поставках и обеспокоенности потребительского рынка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали на провал нефтяной политики Запада.