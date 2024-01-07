«Нужно тщательно изучить»: смерть юной спортсменки Середы от гриппа насторожила иммунолога

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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О смерти 20-летней российской спортсменки стало известно 7 января.

Вероятность развития осложнений гриппа А в молодом возрасте крайне невелика. Поэтому причина смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы требует детального изучения. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков изданию «Лента.ру».

«Это заболевание представляет наибольшую опасность для детей до трех лет, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», — объяснил врач.

«Почему Господь забрал так рано?» — мама шорт-трекистки Середы раскрыла тайну ее смерти

По его словам, риски развития недуга для подростков, молодых людей и даже людей среднего возраста без особых сопутствующих факторов ничтожно малы.

«Это тот случай, который нужно особенно тщательно изучить, потому что это не очень типично для гриппа», — подчеркнул Крючков.

Он предположил, что юная конькобежка могла быть заражена и иной, более серьезной инфекцией, которая и усугубила ее состояние.

Ранее 5-tv.ru назвал причину смерти шорт-трекистки Анастасии Середы.