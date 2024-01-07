Италия выступила за создание общеевропейской армии

Фото: Reuters / STOYAN NENOV

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Как заявили в МИД страны, откладывать эту инициативу в долгий ящик нельзя.

Для того, чтобы удавалось лучше предотвращать вооруженные конфликты и поддерживать мир в Европе, Евросоюз обязан создать собственные общеевропейские вооруженные силы. С таким заявлением выступил в интервью итальянской газете La Stampa вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Чиновник также является главой политической партии «Вперед, Италия». Он заявил, что приоритетом для него является максимально тесное сотрудничество в оборонной системе. Если ЕС хочет нести мир во всем мире, то ему необходимо создать общую армию.

«Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом», — заявил политик в интервью.

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