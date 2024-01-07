В Москве задержали блогера за оскорбления русских девушек в видеороликах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Следком; 5-tv.ru

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В данный момент возбуждено уголовное дело.

В Москве сотрудники МВД задержали блогера за оскорбления русских девушек в социальных сетях. Об этом сообщили в Следственном комитете России в официальном Telegram-канале.

Известно, что уроженец Таджикистана, который активно ведет личный блог, снял видеоролик, в котором содержится ряд признаков унижения достоинства молодых женщин славянской внешности. Скорее всего, преступление было совершено из-за неприязни к русским представительницам прекрасного пола.

В данный момент возбуждено дело об унижении человеческого достоинства и возбуждении ненависти к другим людям. Подозреваемый задержан, СК РФ делится видео.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в СССР Дед Мороз и Снегурочка были задержаны за ограбления.