Фото: lizaalert.org / ЛизаАлерт: Поисково-спасательный отряд

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Мужчину ищут уже девять дней, но пока безуспешно. После пожара в своем загородном доме он не выходит на связь.

В Подмосковье пропал известный рэпер Sir-J (настоящее имя Сергей Булавинцев — Прим. ред.). Об этом сообщает поисковое движение «Лиза Алерт», которое как раз занимается его розыском.

Булавинцев известен тем, что является одним из старейших рэперов России, именно он стоял у истоков музыкального движения в стране. Известно, что он пропал после пожара на его даче в Расторгуево в Московской области.

После инцидента мужчина сел в электричку в сторону Подмосковья, это случилось 30 декабря. С тех пор его больше никто не видел, о его местонахождении ничего неизвестно. Из особых примет — рост 183 сантиметра, темно-русые волосы, худощавое телосложение и серые глаза. Был одет в бежевую куртку, такие же штаны и черную толстовку, а голову покрывала черная кепка.

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