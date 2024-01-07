«Снят предохранитель»: в КДНР придумали, как отвлечь США от конфликта на Украине

Фото: Reuters / KCNA

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Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям, включая «немедленную смерть, насильственную гибель и смерть».

Южная Корея может пройти крещение боевым огнем в случае допущения любой ошибки, предохранитель уже снят. Такое заявление сделала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, ее цитирует Центральной телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае [даже] незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем», — сказала она.

Ким Е Чжон добавила, что 6 января КНДР не выпускала снаряды в сторону Желтого моря. Корейские военные были введены в заблуждение с помощью взрывчатки, которая способна имитировать гул артиллерийских орудий. Она выразила сожаление населению Республики Корея, которое вынуждено «вверить „безопасность“ этим профанам и отдавать» большие суммы денег из налогов.

Сестра лидера КНДР вместе с тем предупредила об огромной опасности, которая угрожает Сеулу из-за «ошибок и предположений невежественных головорезов». Она обратила внимание и на заявления политиков Республики Корея, использующих слова «немедленно, сильно и до конца». Эти фразы могут превратиться в «немедленную смерть, насильственную гибель и конец», заявила Ким Е Чжон.

Утром 5 января агентство Yonhap сообщало, что КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. Из-за этого на острове Енпхендо началась эвакуация местных жителей. В ответ на это Южная Корея запустила 400 артиллерийских снарядов. Страна назвала это военными учениями, в ходе которых были использованы в том числе самоходные артиллерийские установки К9 на северо-западных островах.

К слову, южнокорейские морпехи провели стрельбу по морским условным целям впервые с момента заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года.

После этого Северная Корея в ответ на учения Южной провела стрельбы на море. КНДР предупредила о беспрецедентном ответе в случае «провокаций со стороны врагов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-лидер США Дональд Трамп обратился к народу с заявлнием о Джо Байдене. В этом контекте он подчеркнул, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей.