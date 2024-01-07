«Мне везет»: Шура рассказал о скандалах с журналистами

Певец Шура считает, что скандалы с журналистами идут им на пользу

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Стоит ли, по мнению артиста, обращать внимание на непрофессиональных журналистов?

Певец Шура отметил, что ему всегда есть, что ответить на вопросы журналистов. При этом без скандалов с представителями СМИ, по его словам, не обходится. В беседе с 5-tv.ru артист подчеркнул, что критика с его стороны идет на пользу оппонентам.

По мнению звезды девяностых, богатый жизненный опыт позволяет ему без лжи, абсолютно честно общаться с журналистами.

«Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний. У меня есть ответы на все вопросы, которые задают, мне на это везет», — сказал исполнитель хита «Твори добро».

Однако, как добавил артист, с некоторыми представителями прессы и не только конфликты неизбежны.

«Утром проснулся, они есть, а вечером ложишься — их уже нет», — высказался музыкант.

Развивая тему скандалов, шоумен вспомнил недавнюю ссору с блогером Валей Карнавал. Тогда он огрызнулся в адрес девушки и припомнил ей ссору с Ларисой Долиной. Шура считает, что после того случая Карнавал заметно «выросла».

«Про Валю Карнавал как было? Обидел! Нет, я люблю эту девчонку, которая реально себя, может, даже благодаря всем этим делам, то что (Лариса — Прим. ред.) Долина ее тогда немножко (критиковала — Прим. ред.), потом я ее немножко… Так она, смотри, как себя воспитала!», — поделился знаменитость.

Также он раскрыл имя любимого журналиста. Как оказалось, Шура в восторге от Алены Жигаловой.

«Она настоящая, крутая, классная, профессиональная, безусловно, журналист. Дипломат, адвокат, юрист в одном лице. Все, кто хочет к ней прийти на интервью, бойтесь, это правильно, но мне с ней повезло, мы дружим год. Аленка умеет достать из сердца, показать, спросить. Настоящая, крутая девчонка», — похвалил видеоблогера певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение.