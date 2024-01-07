Неожиданная статистика: названы причины плохого настроения зимой

Фото, видео: www.globallookpress.com / imageBROKER.com / kati; 5-tv.ru

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Как спасти себя от стресса в холодное время года?

Зимой люди часто ощущают плохое настроение, апатию. Причины сезонной депрессии в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru перечислила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Петрова.

По ее словам, с приходом холодов значительно повышается тревожность, это связано с уменьшением количества солнечных лучей. Также на душевное состояние влияет изменение параметров окружающей среды, таких как температура, влажность и давление.

Кроме того, причиной постоянного отсутствия настроения зимой может быть сезонное аффективное расстройство. В этом случае нарушаются сон, пищевое поведение.

«Человек находится в состоянии гневливом, и это состояние самостоятельно проходит в летний период времени», — поделилась специалист.

Вместе с тем Петрова привела интересные статистические данные о том, что часть россиян испытывает повышенную тревожность на фоне начала отопительного сезона и повышения расходов.

«В это время необходимо потратить больше своих финансов и времени для того, чтобы поддерживать свое жилье в теплоте», — отметила эксперт.

Врач посоветовала перед наступлением осенне-зимнего сезона настраивать себя психологически на более позитивный лад, так как тревожность — эквивалент стресса, а стресс приводит к тяжелым хроническим заболеваниям. Также следует заранее позаботиться о коррекции дефицита витаминов и микроэлементов, что позволит пережить зиму более спокойно.

Ранее 5-tv.ru назвал пять тревожных сигналов, которые указывают на проблемы с гормонами.