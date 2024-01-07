Следователи в Подольске возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением

Уголовное дело возбуждено в Подольске по факту ограничения подачи тепла в дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Что стало причиной прорыва теплотрасс 4 января в городе?

Подмосковные правоохранители возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Отмечается, что из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске 4 января произошел прорыв теплотрасс. В результате жилые помещения, медицинские, учебные и школьные учреждения в Климовске остались без отопления.

«По результатам доследственной проверки по данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыски в помещениях обслуживающей котельную организации, изымают документацию и допрашивают руководство. В настоящий момент следователи устанавливают причины и условия, которые стали привели к аварии.

Накануне в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. До этого там запустили резервный котел, второй запустили сегодня, 7 января. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Чрезвычайная ситуация 6 января наблюдалась также в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверки по всем выявленным случаям отключения отопления. Они в том числе организованы городском округе Чехов, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-губернатор МО Евгений Хромушин рассказал о проблемах с отоплением в Подольске. В частности, выяснилось следующее: коммунальные службы сутки скрывали реальные масштабы происшествия с отключением теплоснабжения.