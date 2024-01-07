Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса не потеряла свою жизнерадостность и сегодня, хотя ей пришлось пережить немало разочарований.

Наталья Хорохорина — актриса с солнечной улыбкой, которая полюбилась миллионам зрителей благодаря своим ролям в прекрасных кинолентах. Она не потеряла свою жизнерадостность и сегодня, хотя ей пришлось пережить немало разочарований. Хорохорина не унывает и живет дальше.

Дверь в мир искусства

Еще в школе благодаря учительнице ей открылась дверь в мир искусства. По ее совету Наталья стала посещать студию художественного слова во Дворце пионеров. Окончив школу, Хорохорина решила получить актерское образование и со второй попытки поступила в Щепкинское училище.

После выпуска играла в театре и сразу начала сниматься в кино. В 1979 году она исполнила роль буфетчицы в ставшем невероятно популярным фильме «Пираты ХХ века», который в год выхода посмотрели 87 миллионов человек. Актриса сразу стала стала знаменитой на всю страну.

Актерский брак

Удивительно, что сама Наталья долгое время считала себя некрасивой. Ей казалось, что у нее все не так: худенькие руки, слишком большой рост. Но еще во время учебы одним из ее поклонников стал Виктор Корешков. Он настойчиво и романтично добивался ее внимания: писал ей много писем, задаривал цветами, книгами и виниловыми пластинками, бывшими тогда в моде. Они очень любили друг друга, но когда он предложил ей выйти за него замуж, она чувствовала, что еще не готова к браку, однако ей не хотелось обижать его отказом. Тем не менее, она не сомневалась, что выходит замуж раз и навсегда.

К сожалению, через три года он разбил ей сердце, бросив ее ради своей коллеги, актрисы Натальи Гундаревой. Все случилось, когда он был на гастролях в Ленинграде, где играл вместе с Гундаревой в одной постановке и проживал в той же гостинице, что и она. Хорохорина тогда была занята съемками «Пиратов ХХ века» и однажды увидела во сне мужа с другой женщиной. Хорохорина пыталась связаться с ним по телефону, но его не оказалось на месте, а его сосед не смог внятно объяснить, где он находится.

Вернувшись с гастролей, Корешков забрал свои вещи и объявил, что будет жить у родителей. Как потом рассказывала актриса, муж торопил ее с разводом, утверждая, что его новая любовь беременна, хотя это оказалось ложью. Наталье тяжело было пережить это предательство, у нее пропал аппетит, и она каждый раз рыдала, возвращаясь домой.

После развода Хорохорина не виделась с бывшим мужем, он знал, что ей будет больно с ним встречаться. А со своей соперницей актриса столкнулась, когда они обе снимались в сериале «Петербургские тайны». Конечно, Гундарева чувствовала вину, ей было прекрасно понятно, что она натворила. В тот момент все коллеги в театре осуждали такой поступок Корешкова, ведь он и Хорохорина считались самой хорошей и крепкой парой. А с Гундаревой у него счастливая семья не сложилась. Со временем Гундарева нашла себе новую любовь и бросила Виктора ради актера Сергея Насибова.

Замуж за врача

Второго будущего мужа актриса встретила спустя десять лет, когда ехала в автобусе. Владимир был хирургом, но его работа была связана с УЗИ в научном институте. Обаятельный мужчина вскружил ей голову, и она влюбилась в него. Он не сообщил ей при знакомстве, что у него уже есть жена и сын, правда жили они порознь. Об этом Наталья узнала гораздо позже. Она отказывалась от многих поклонников из мира кино и театра, не доверяя их чувствам и верности. А тут подумала: «Какое счастье, человек из другого мира, простой, честный, он не способен ни на что дурное».

Но даже после его развода, как будто судьба оберегала его от этого человека. Они несколько раз подавали заявление в ЗАГС, но каждый раз что-то препятствовало свадьбе, и дату приходилось переносить.

А потом он предал ее так же, как и первый муж. Он завел роман на курорте, когда она отлучилась на съемки. Но эта страсть оказалась мимолетной, он все-таки решил вернуться к своей жене, а она его простила.

В 1992 году актриса родила ему дочь Аню, и он стал для нее добрым и заботливым отцом. В то время кино в стране почти не снимали, а из театра она уже ушла. Зато актриса зарабатывала, снимаясь в рекламе. Это было очень удобно: хорошие деньги за два часа работы, и она могла вернуться к ребенку.

А тем временем муж позволял себе грубости — осуждал ее внешность и вкус: не так одевается, не так красится. Но это не было самым страшным. Самым тяжелым испытанием стало то, что муж оказался любителем выпить. Владимир попытался закодироваться, но после этого становился еще злее, а потом опять сломался. Она пыталась это терпеть, продолжая его любить.

Наталья давно мечтала о своей квартире в новом доме. Она долго жила в коммуналке и откладывала деньги на свой семейный уголок. Актриса доверила банку свои сбережения в валюте, но тот разорился и вернул ей депозит рублями, что обесценило ее вклад вдвое. Ей пришлось снова копить, и когда она накопила достаточно, то была счастлива, что наконец-то обретет свое жилье.

Наталья подобрала дом и доверила мужу подписать договор, а свекрови — сделать ремонт в квартире. Но Соболев и его мать обманули ее: новая квартира была оформлена на имя свекрови, это стало ясно, когда актриса захотела прописать в квартире дочь, но свекровь отказалась.

А потом ее муж стал изводить ревностью и подал на развод. В суде он был с матерью и адвокатом. Доказать, что жилье куплено на ее деньги Хорохорина не смогла, так как платеж делала не она. А свекровь заявила, что она продала свое золото. А когда дело дошло до раздела другого имущества, оказалось, что автомобиль и гараж тоже оформлены на других людей.

В итоге актриса осталась с девятилетней дочерью в коммуналке и без денег, причем незадолго до развода муж просил его туда прописать, но из-за бумажной волокиты это застопорилось. Ей все-таки удалось еще накопить денег и через несколько лет переехать в отдельную квартиру благодаря Союзу кинематографистов, который построил отдельный многоквартирный дом для актеров.

В дальнейшем Хорохорина не стала связывать свою жизнь с мужчинами. Она посвятила себя работе и дочери, которая пошла по ее стопам и стала актрисой.

5 мая Наталья Хорохорина отметила свое 69-летие, она до сих пор востребована в кино и продолжает появляться на экранах.

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