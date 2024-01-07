Европейский регулятор распорядился приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9
Reuters: EASA приостановило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверок
Фото: Reuters / LOREN ELLIOTT
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Решение принято на фоне инцидента с одним из таких «Боингов» в Портленде.
В Европе решено приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента в американском Портленде. Распорядилось об этом европейское агентство безопасности полетов (EASA), пишет Reuters.
Отмечается, что EASA приняло директиву Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA) по Boeing 737. В документе говорится о приостановке эксплуатации 171 самолета для проверки безопасности.
«Ни одна авиакомпания страны-члена ЕС «в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации», — добавили в EASA.
Накануне самолету Boeing 737 MAX 9, принадлежащему Alaska Airlines, пришлось совершить экстренную посадку в Портленде (штат Орегон) из-за того, что у него во время полета вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этой ситуации авиакомпания вывела из эксплуатации все лайнеры данной модели.
Модель Boeing 737 Max славится своей проблематичностью. В одно время было даже приостановлено эксплуатирование этих самолетов из-за двух авиакатастроф — одна случилась в 2018 году в Эфиопии, а вторая в 2019 году в Индонезии. В сумме они тогда унесли жизни 346 человек. В авиакомпании нашли смелость признать, что в обеих катастрофах случился сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в конце декабря Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в самолетах 737 Max.