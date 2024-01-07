Трагедия в Карибском море: экс-жена погибшего Оливера впервые прокомментировала его смерть

Фото: Instagram* / christianoliverofficial

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Всего один вечер разделил жизнь Джессики Клепсер на «до» и «после».

Бывшая супруга американского актера Кристиана Оливера, трагически погибшего в авиакатастрофе, вышла на связь спустя трое суток после случившегося. Безутешная вдова взяла слово после ужасной беды, настигшей ее семью. Ее заявление от имени семьи актера 7 января появилось на странице компании Wundabar Pilates, в которой она работает.

В одночасье лишившаяся практически всех родственников разом Джессика Клепсер подчеркнула, что в семье глубоко опечалены внезапной смертью Оливера и двух дочерей. В тяжелое для близких людей время американка просит общественность не бередить душу расследованиями и домыслами о случившемся.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — гласит заявление.

В завершение своего обращения Клепсер акцентировала внимание, что все ближайшее окружение опечалено трагедией, сокрушившей семью. Желающим выразить соболезнования предложили «вместо цветов» сделать пожертвования через сервис для краудфандинга.

4 января информационное пространство разорвала новость о смерти американского актера Кристиана Оливера и двух его дочерей. Частный самолет, на котором артист летел вместе с наследницами, рухнул в воду недалеко от Карибских островов. Предварительной причиной случившегося эксперты назвали неисправность системы двигателя.

До этого 5-tv.ru писал, что момент авиакатастрофы с участием Кристина Оливера попал на видео.

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