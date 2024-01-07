Кудрявцева о пережитом вмешательстве: «Лимфоузлы впитали силикон как губка»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Стремление к улучшайзингу стоило знаменитой ведущей трех лет реабилитации у лучших врачей в стране.

Телеведущая Лера Кудрявцева так и не смогла справиться с последствиями перенесенной операции на грудь. Три года назад знаменитость угодила на больничную койку из-за внезапно лопнувшего импланта. Врачи смогли спасти жизнь блондинки чудом: около двух недель Кудрявцева провела под наблюдением врачей, а позже назвала такой исход практически чудом.

В беседе с KP.RU спустя продолжительное время и череду реабилитаций у лучших врачей страны, Кудрявцева созналась: стремление к красоте обошлось ей очень дорого. После сложной операции знаменитость несколько месяцев сидела на обезболивающих, ей ежедневно проводили болезненные процедуры. Впрочем, даже сложные манипуляции вернуть организм телеведущей в прежнее состояние так и не смогли, а проникший в ткани силикон частично внедрился в кровеносную систему и «разошелся» по телу.

С тех пор в сторону пластических хирургов Кудрявцева не может даже смотреть.

«Не жалею, что когда-то рассказала о своей истории. После родов (после появления на свет сына, — Прим.ред) я увеличила грудь, о чем потом пожалела. Я поделилась своим негативным опытом, чтобы предостеречь девчонок от ошибок. Не бывает так, что ты поставил себе импланты в грудь на всю жизнь. Все равно их надо менять через 10-15 лет. У меня в груди имплант со временем стал протираться, силикон начал вытекать в лимфоузлы. И в лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа. Все, что около, естественно, почистили, а лимфоузлы впитали гель, как губка», — призналась 52-летняя телезвезда.

После удаления имплантов Кудрявцева стала чувствовать себя лучше, но откровенные наряды предпочитает больше не надевать. Имея за плечами столь горький опыт, ложиться на повторную операцию на груди она больше не планирует. Правда, не исключено, что с возрастом она решится на пластику лица.

«Возможно, я когда-нибудь сделаю подтяжку. Я работаю лицом, поэтому, если превращусь в сморщенную старуху, то подумаю о пластике. Я, конечно, дико боюсь, но мысленно уже настраиваюсь, что все равно где-то что-то на лице должна буду подтянуть», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева покрыла матом хейтеров откровенной тусовки Насти Ивлеевой.