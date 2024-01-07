«Совсем другая музыка в головах»: Чиж рассказал, как изменилось отношение к русскому року

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам легенды русского рока, музыка меняется медленнее, чем ее слушатели.

Основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков за кулисами концерта в честь 25-летия радиостанции «Наше Радио» порассуждал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru о том, как менялся русский рок. Каждый вопрос журналистов вызывал у легендарного рок-музыканта искренние эмоции.

«Нифига себе вопросец. Это часа на три беседы за бутылкой водки, тут с кандачка так и не ответишь. Менялся, менялся и как-то поменялся. Все же меняется, все течет. И русский рок тому не исключение», — с юмором и иронией прокомментировал вопрос о переменах в рок-музыке за 25 лет исполнитель.

Чиж добавил, что изменения происходят в рок-музыке по всему миру, даже если страна «тяжелыми» стилями не выделяется: менялся за 25 лет и казахский рок, и даже эстонский.

А вот вопрос об актуальности рока вызвал у Чигракова бурю эмоций.

«И что же это за позиции такие, которые нужно непременно то сдавать, то отвоевывать. Мы как играли на гитарах, так и играем. У нас ничего не поменялось. Люди рождаются, люди новые. У них совсем другая музыка в головах звучит. А мы-то здесь при чем? Мы играем себе. Нравится — ништяк, не нравится — значит, не дорос еще», — заметил исполнитель.

Ранее Найк Борзов в беседе с 5-tv.ru рассказал, какое будущее ждет рок-музыку.