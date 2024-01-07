Сделать его смертоноснее: и США, и китайские ученые могут быть виновны в пандемии коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Китайская «Бэтвумен» Ши Чженли, исследовавшая тысячи летучих мышей, тайно общалась с представителями американской власти.

Незадолго до пандемии коронавируса американские ученые и представители власти тайно вели переговоры с китайскими экспертами, преследуя опасную цель — сделать вирусы более смертоносными. Об этом сообщается в материале британского издания Daily Mail. Отмечается, что как минимум одна исследовательница Ши Чженли, прозванная «Бэтвумен» за спорные эксперименты с летучими мышами, проводила секретные встречи с людьми из правительства США с целью получить поддержку проекта по усилению коронавирусов. К слову, именно в ее родном городе Ухань произошла первая вспышка заболеваемости.

В распоряжении редакции оказались документы, полученные активистами, выступающими за свободу информации. В них можно найти подтверждения сотрудничества США с китайскими учеными, а также финансирования работы Уханьского института вирусологии. Ши Чжэнли в июне 2017 года провела встречу в Национальных институтах здравоохранения Америки (NIH), и как отмечает автор статьи, это усиливает опасения по поводу сговора относительно сокрытия данных по коронавирусам.

Из упомянутых документов следует, что американские исследователи, искавшие способ усилить заражающую способность группы коронавирусов, ввели власти в заблуждение относительно рисков экспериментов, чтобы максимизировать шансы на получение грантов. В папке также якобы найден приказ китайской разведки от 3 января 2020 года (через два дня после того, как миру впервые сообщили о COVID-19), который предписывал ученым либо поделиться своими образцами с правительством, либо уничтожить их «на месте».

Новый взгляд на причину начала пандемии коронавируса

На Западе, по данным издания, наиболее вероятной причиной начала пандемии считается не легенда о поедании на рынке мяса диких животных, а предположение об утечке из лаборатории в Ухани. Подтверждают теорию, в том числе, электронные письма, отправленные служащими здравоохранительной организации EcoHealth Alliance накануне визита профессора Чжэнли. Известно, что агентство тратило американские доллары на экспериментв с вирусом на летучих мышах. Питер Дашак, глава EcoHealth говорил в этих письмах о совместной работе с Чжэнли: «Было приятно иметь возможность лично представить вам наших сотрудников».

EcoHealth, предположительно, также лоббировала в Пентагоне финансирование Чжэнли для разработки коронавирусов высокого риска. В Уханьском институте в декабре 2018 года, за год до COVID-19, появились 19 вирусов. Эксперт Ральф Барик в одном из писем подчеркивал, что американские исследователи «взбесятся», если узнают, что разработка и тестирование нового коронавируса ведутся в китайских лабораториях с низким уровнем безопасности. Чжэнли в свою очередь назвала идею об утечке из лаборатории необоснованной. Как и утверждения американской разведки, что несколько ее коллег в институте были инфицированы до того, как возникла вспышка.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон входит в число людей, не доверяющих итогам расследования причин начала пандемии. Он считает, что пора переключиться на выяснение фактов — как распространился вирус и был ли он создан и выпущен за пределы лаборатории людьми. До сих пор не ясно, то ли США неосторожно играют человеческими жизнями, придумывая оружие массового поражения, то ли доверчивые китайские ученые совершили роковую ошибку, доверившись американским политикам.

Ранее, писал 5-tv.ru, французские ученые назвали препарат, виновный в смерти пациентов с COVID.